Новый премьер Японии изложил свое видение отношений с Россией

Япония сохраняет курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией, но отказываться от нынешнего антироссийского курса не собирается. Об этом заявил в пятницу, 4 октября, новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба.

Как признал политик, взаимоотношения Москвы и Токио находятся в тяжелом состоянии. При этом японская сторона намерена сохранять санкционное давление на Россию и поддержку Украины.

Вместе с тем Япония рассчитывает решить территориальную проблему — так официальный Токио обозначает свои притязания на Курилы, хотя Москва многократно указывала на неоспоримость своего суверенитета над архипелагом, сообщает ТАСС.

Сигэру Исиба относится к лагерю "ястребов", как обозначают сторонников бескомпромиссной политики в отношении России, стремящихся нанести ей геополитическое поражение даже ценой эскалации конфликта на Украине и сопутствующих рисков.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси называл несправедливыми и неприемлемыми высказывания президента России Владимира Путина о том, что российско-японский диалог будет возможен только после смены позиции Токио по Украине.