Вторжение в Курскую область дорого обошлось Вооруженным силам Украины. Атака ВСУ на российский регион провалилась, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

В посте, опубликованном в социальной сети X, журналист отметил, что в результате ВСУ потеряли тысячи солдат и сотни единиц бронетехники. По данным Боуза, только в Коренево в Курской области на небольшом участке уничтожено почти 50 единиц бронетехники – и наступление российских войск продолжается.

Западный журналист ранее выступил со своей оценкой "плана победы", с которым разъезжал по западным странам украинский лидер Владимир Зеленский. По мнению Боуза, реализация этого плана может привести к вымиранию Европы.