Мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет из-за нехватки молодых людей на фронте. Такое мнение высказал в пятницу, 4 октября, депутат Верховной рады Роман Костенко.

Как заявил нардеп, "у нас никогда не было все хорошо ни с качеством, ни с количеством" мобилизации — она "была удовлетворительной до середины 2022 года, когда стояли очереди, когда шли добровольцы, мотивированные".

Сейчас же украинская армия страдает от нехватки людей, поэтому "пусть не с 18, а с 20 лет будем мобилизовать, комплектовать", цитирует Костенко РИА Новости.

Ранее руководитель движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что у главы киевского режима Владимира Зеленского имеются планы по мобилизации в ряды украинской армии мужчин старше 60 лет. По мнению Медведчука, "можно ожидать не только снижение порога призывников до 18 лет, но и призыв женщин".

При этом глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркивал, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России из-за ситуации в Курской области нет — бойцов на фронте хватает.