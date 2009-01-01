Россиян предупредили о предстоящем подорожании просекко и сидра

Повышение пошлин на импортные вина из недружественных стран может привести к удорожанию просекко — особой разновидности игристых итальянских вин. Об этом в пятницу, 4 октября, предупредили в Роскачестве.

С августа российское правительство подняло ввозные пошлины на вина из недружественных стран до 25%, но не менее 2 долларов за литр. Импортеры заявляли о возможном удорожании зарубежной продукции.

В Роскачестве предположили, что отечественные производители смогут предложить достойную замену импортной продукции, сообщает РИА Новости.

Однако не исключено, что в России из-за неурожая яблок подорожает сидр, рассказали РБК несколько участников рынка. Из-за заморозков в мае урожай составил 30-40% от обычного, вследствие чего цены на собранные яблоки выросли почти вдвое по сравнению с 2023 годом.

Восполнить недостачу за счет урожая с юга России не получится — для производства сидра южные сорта не годятся. В итоге на этот напиток цены могут подскочить.

В июле замглавы федерального правительства Татьяна Голикова рассказала, что в России в 2009 году потребление алкоголя составляло почти 14 литров на человека, а сейчас показатель снизился почти до 8 литров, то есть практически вдвое.

Чтобы помочь россиянам побороть вредную привычку, Министерство внутренних дел России предложило установить предельное количество алкогольной продукции, которое сможет приобрести пассажир в магазинах аэропортовой зоны duty free.

Употребление алкоголя вредит здоровью!