В Москве показали фильм-биографию "Лермонтов". Его запретили 38 лет назад

Великому поэту и прозаику посвящается. В Москве состоялась премьера отреставрированного фильма-биографии "Лермонтов". Картина о жизни русского классика была снята ещё 38 лет назад, но её положили на полку. И только сейчас кинолента наконец выходит в широкий прокат. Её блестящий звёздный состав и завораживающие пейзажи никого не оставят равнодушным.

Киносимфония или поэтическое посвящение Лермонтову. Громкая премьера этой кинокартины состоялась фактически спустя 38 лет. Николай Бурляев, а в фильме он и сценарист, и режиссёр, и исполнитель главной роли, снял его еще в 1986 году.

"Он создавался шесть лет каждодневного труда, в создании фильма участвовало до пяти тысяч человек. Я учитываю здесь всех: армию Северо-Кавказского округа, бой, когда мы делали при речке Валерик, и оркестры, и артисты, и массовка", - говорит Николай Бурляев, народный артист России, режиссер.

В этой кинокартине - звёздная актёрская команда. В роли императора Николая I Марис Лиепа. Инна Макарова сыграла бабушку поэта, Наталья Бондарчук - маму, Галина Беляева - его возлюбленную Варвару Лопухину. От Николая Бурляева роль бесстрашного поручика Лермонтова потребовала отличной физической подготовки. Никаких дублёров, все трюки, рискуя жизнью, он исполнял сам.

"Я читаю от Вареньки письмо, что она выходит замуж, сзади заряжена лошадь. Я к ней подхожу, берусь, она тут же идёт в галоп, и я прыгаю в седло без стремени. Ради этого я три месяца занимался в цирке у прославленного артиста Ирбека Кантемирова, он меня тренировал три месяца, чтобы сделать трехсекундный трюк", - вспоминает Бурляев.

Это биографическая лента и рассказывает она обо всей жизни поэта. От рождения до роковой дуэли. Снимали во многих лермонтовских местах - Москва, Петербург, Кавказ, Тарханы. Главная задача, которую поставил оператору, говорит Николай Бурляев, это красота в каждом кадре.

Но путь к зрителю у картины оказался весьма долгим. Фильм тогда, в канун девяностых, отправили "на полку".

"Началась такая травля, что даже кто-то мне сказал, что даже срывали плакаты, даже сжигали плакаты и так далее. Но наступило, вот маятник отшатнулся, и наступило время русского кино, вот сейчас, в двадцать четвертом году сюда пришли люди, обожжённые войной, и для них эта сцена с Валерик будет звучать сегодняшним днём", - говорит Наталья Бондарчук, заслуженная артистка России.

"Дай Бог, что у Николая всё случилось, значит, правда, торжествует, победа будет за нами!" – говорит Светлана Дружинина, народная артистка России.

Сейчас на экраны выходит версия, кропотливо отреставрированная киноконцерном "Мосфильм". И первые зрители уже делятся впечатлениями.

"Мне понравилась необычная режиссёрская работа, подача, игра актёров, все так просто, но при этом так искренне, до глубины души". "Несомненно это лингво-культурный код, и каждый носитель русского языка, человек, который вырос в России или хочет узнать Россию - лучше - должен смотреть".

Премьера, кстати, проходила неслучайно в день рождения Лермонтова по старому стилю. А по новому - 15 октября - фильм уже можно будет увидеть в кинотеатрах по всей России.