В Москве прощаются с Вячеславом Добрыниным

В Москве сегодня прощаются с Вячеславом Добрыниным. Траурная церемония проходит на Троекуровском кладбище столицы.

Блистательный певец и композитор, Добрынин за свою долгую творческую карьеру написал около тысячи песен, многие из которых стали настоящими шлягерами. Созданные Добрыниным мелодии являются также визитными карточками для целого ряда звезд отечественной эстрады.

Заслуги маэстро отмечены многочисленными престижными премиями: "Золотой граммофон", "Песня года" и "Овация".

Народного артиста России не стало в этот вторник, ему было 78 лет. Проводить в последний путь мастера пришли друзья, родственники, коллеги, сотни почитателей его таланта.