Нефть дорожает на фоне напряженности на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть резко возросли на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Так, стоимость марки Brent увеличилась в среднем на 5 процентов - до 78 долларов за баррель.

Кроме того, растут фьючерсы на следующие 2 месяца, в том числе на сорт нефти WTI.

Участники рынка опасаются перебоев поставок топлива из-за возможного ответа Израиля на ракетные удары со стороны Ирана. Целями могут стать объекты энергетической и портовой инфраструктуры. Беспокойство выразили представители Индии, которая входит в тройку крупнейших импортёров нефти.

