Путин оценил подготовку космических войск

Президент России Владимир Путин поздравил командование Космических войск с профессиональным праздником.

Глава государства отметил, что космические силы надежно стоят на страже стратегических интересов страны. Личный состав демонстрирует высокий уровень подготовки.

"Уверен, что вы и впредь будете вносить уникальный вклад в наращивание боевой мощи Вооруженных Сил, укрепление обороноспособности и национальной безопасности нашей страны", - говорится в сообщении Кремля.

День Космических войск России отмечается 4 октября. Он приурочен к пуску в 1957 году Советским Союзом первого спутника Земли.