Город-крепость взят. Новые кадры из освобожденного Угледара и подробности операции

Большой стратегический успех наших военных. Российский триколор развевается в Угледаре - одном из ключевых форпостов киевских неонацистов. Город полностью освобождён от сил противника. Также под контролем - многокилометровые подземные туннели, которые ВСУ обустраивали десятилетие. Впереди - разминирование и долгая работа по восстановлению.

— На улицу можно будет выйти спокойно. Главное - на улицу. И на солнце и небо глянуть. Так что спасибо вам большое и ребятам спасибо.

Жители Угледара, кто оставался в городе все время, пока шли бои, кажется, еще не верят, что больше не рвутся снаряды и можно безопасно выйти из подвалов. Российские военные привезли людям продукты и лекарства.

— Потихонечку-потихонечку. У кого-то есть родственники в России. Кто-то туда поедет, кто-то здесь. Мы также понимаем, что у многих родственники там находятся, на Украине. В этом тоже ничего страшного нет. Закончится все, и они вернутся. — Да они и сейчас хотят. Хотят, ждут возможности. — Их там заели уже.

По всему Угледару на зданиях - российские флаги. А на чудом уцелевшем во время ожесточенных боев пианино наши солдаты играют гимн.

Сражение за Угледар началось еще в 22-м году. Город находится в 60 километрах к юго-западу от Донецка на стыке ДНР и Запорожкой области. Площадь - всего полтора километра, но стратегическое значение этого населенного пункта трудно переоценить. Господствующая высота, многоэтажки и две крупные шахты. Все это ВСУ использовали для создания мощной системы укреплений и наблюдательных пунктов, которые позволяли мониторить обстановку на поле боя далеко вокруг. Из Угледара националисты были по Донецку, а также контролировали железнодорожную ветку, соединяющую ДНР с Крымом и автодорогу Донецк-Мариуполь.

Бои за Угледар вели подразделения группировки войск "Восток". Тактика лобовой атаки в данном случае не подходила. Наступали с флангов, планомерно беря город в клещи. Действия штурмовиков прикрывали танкисты.

"При подходе с западной стороны к Угледару зачищали опорные пункты. Непосредственно мой танк выполнял задачи по преодолению минных заграждений, огневая поддержка штурмующим группам. Когда заходили, получается около 4-5 подрывов на этом танке было. Противник, конечно, пытался огрызаться, но бесполезно", - вспоминает командир танкового взвода с позывным "Берсек".

Опорные пункты ВСУ постоянно держали под прицелом снайперы. Некоторые, даже сами получив ранение, продолжали выполнять задачу.

"Я рад, что вчера взяли под контроль вооруженные силы этот город. Заходила разведка, прикрывали разведчиков, своих ребят. Даже в таком состоянии я должен какую-то пользу приносить своему подразделению. Ранение незначительное, чтобы куда-то выписываться", - говорит старший сапер с позывным "Саймон".

Эксперты сейчас изучают систему укреплений и трофейное вооружение.

"Открылось очень много того, что противник готовил на протяжении этих практически десяти лет. Многокилометровые подземные укрытия, переходы, которые использовались противником. Сейчас это все находится под контролем ВС РФ. Что касается гражданского населения, там находится порядка 115 лиц. Им оказывается со стороны военных вся необходимая помощь. В последующем данный функционал перейдет уже к профильным ведомствам ДНР. Разминирование. Будут выстроены планы, предложения по восстановлению данного населенного пункта", - сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

И сделано это будет, как показывает практика, очень быстро. Мариуполь, Волноваха, Алчевск преображаются на глазах.