Ким Чен Ын выступил с грозным предупреждением

КНДР применит ядерное оружие при попытке нарушить суверенитет республики. Об этом сегодня заявил Ким Чен Ын в ответ на угрозы южного соседа уничтожить северокорейский режим в случае любой агрессии.

Лидер Северной Кореи напомнил, что его страна является ядерной державой и готова использовать все доступные наступательные силы.

Эти слова прозвучали на тренировочной базе спецназа, которую проинспектировал генсек. Ему продемонстрировали стрельбу из ручных гранатометов и сложную технику рукопашного боя с применением каменных плит и деревянных брусьев. Также Киму показали, как проходит высадка десанта и штурм зданий.

