ФСБ раскрыла планы НАТО по размещению войск в Закавказье

Запад пытается воспользоваться процессом урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Планируется под этим предлогом разместить в Закавказье контингент НАТО, заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

Планы Североатлантического альянса Бортников раскрыл на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. По его мнению, Запад пытается возглавить процесс азербайджано-армянского урегулирования и добиться размещения в регионе собственного "миротворческого" контингента. Этот контингент де-юре будет под эгидой ООН, а де-факто – НАТО.

По словам директора ФСБ, предпосылкой для размещения войск является появление в Армении мониторинговой миссии Европейского союза. Установлено, что "независимая" миссия ведет разведдеятельность в интересах НАТО, направленную против России и ее партнеров. Вдобавок Запад добивается от армянского правительства выхода из ОДКБ в обмен на льготные поставки вооружений и гарантии безопасности. Это поставит Ереван в еще большую зависимость от Североатлантического альянса, приводит слова Бортникова ТАСС.