Сергей Собянин назвал три самых посещаемых музея ВДНХ

Пять тысяч мероприятий провели за лето на ВДНХ, их посетили девять миллионов человек.

В этом году ВДНХ исполнилось 85 лет. У гостей пользовался популярностью Музейный город ВДНХ, об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин. Он стал самым посещаемым музеем – с выставкой познакомились более одного миллиона человек.

На втором месте расположился музей "Атом", на третьем - "Космонавтика и авиация", а четвертом - "Макет Москвы".

Летом пользовались спросом пешеходные экскурсии и экскурсии на электрокарах. В зеленом театре ВДНХ проходили концерты и постановки, которые посмотрели более 130 тысяч зрителей. У подножия монумента "Рабочий и колхозница" проходили выступления музыкантов.

Также на ВДНХ в четвертый раз прошел фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов", его посетили посетили более 225 тысяч жителей и гостей столицы.На традиционном фестивале неолимпийских видов спорта гости приняли участие в показательных шоу и мастер-классах.

Международную выставку-форум "Россия" посетили более 18,5 миллиона человек, сообщли Собянин. Здесь были представлены все субъекты нашей страны.

В VII Международном фестивале искусств "Вдохновение" приняли участие, в том числе, коллективы из Бразилии, Ирана, Южно-Африканской Республики и других государств.

С 1 по 4 августа прошла праздничная программа в честь дня рождения ВДНХ. Ее посетил один миллион человек.

"Какой праздник без подарков? ВДНХ в этом году получила сразу несколько. Первым стало долгожданное открытие 769-метровой канатной дороги “Воздушный трамвай” - самой длинной в Москве", - рассказал мэр.

Еще один подарок - мозаичное панно у строения № 230 на Ялтинском участке”. В его наборе смогли поучаствовать не только опытные мастера, но и горожане.

1 августа началось строительство нового конгрессно-выставочного центра "ВДНХ Экспо", который станет главной профильной площадкой столицы.