Специалисты из Москвы восстанавливают больницы и поликлиники Донецка и Луганска

Больницы и поликлиники, а также многоквартирные дома в Донецке и Луганске помогают восстанавливать специалисты из Москвы. Правительство столицы заключило соответствующее соглашение с руководителями Луганской и Донецкой народных республик.

Работы в рамках этих соглашений идут не первый год. В этом году один из восстанавливаемых объектов – поликлиника в Луганске. Это семиэтажное здание 1985 года постройки. Столичные строители меняют системы вентиляции, электро- и водоснабжения, канализации, отопления и видеонаблюдения. Уже отремонтировали кровлю, заменили окна, завершается восстановление фасада, полов и потолков. Будет приведена в порядок и прилегающая территория.

Идут работы и в одном из корпусов крупнейшей больницы Донбасса в Донецке. Трехэтажное здание постройки 1950-го года устарело и давно не ремонтировалось. Строители уже почти завершили укрепление несущих конструкций здания, залили новый фундамент, полностью заменили кровлю, укрепили стены и заменили окна. Завершается ремонт фасада.

Одну из городских больниц Луганска отремонтировали еще в 2022 году. Специалисты утеплили фасад, восстановили систему подачи медицинских газов внутри палат и на самой кислородной станции. Также капитально отремонтирована единственная городская больница в городе Счастье в ЛНР, сообщает портал мэра и правительства Москвы.