Начальника СБ Запорожской АЭС подорвали в его автомобиле

Взрывное устройство сработало в салоне автомобиля сотрудника Запорожской атомной электростанции, мужчина погиб. Об этом в пятницу, 4 октября, рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что жертвой покушения стал начальник группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Самодельную взрывчатку заложили в его машину в Курчатове.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом, сообщает РИА Новости.

Тем временем Главное управление разведки Министерства обороны Украины выложило в соцсетях кадры взрыва автомобиля начальника СБ Запорожской АЭС Андрея Короткого. В ГУР обвинили мужчину в сотрудничестве с российскими властями.

Тем временем российский суд вынес приговор исполнителю покушения на общественного деятеля и писателя Захара Прилепина. Александра Пермякова приговорили к пожизненному заключению и оштрафовали на 700 тысяч рублей.