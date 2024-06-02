Дмитрий Харатьян судится из-за китайского автомобиля

Народный артист России Дмитрий Харатьян подал в суд на продавца китайских электромобилей.

Актер обратился в Хорошевский районный суд города Москвы. Заседание назначено на 29 октября, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции.

История началась с того, что Харатьян купил электромобиль, который внезапно оказался в залоге. А это значит, что артист не может его зарегистрировать и передвигаться на нем.

Кроме Харатьяна, от подобных действий пострадали еще 116 покупателей китайских авто, пишет "Московский комсомолец". При этом в компании утверждают, что все финансовые вопросы между ними и китайскими партнерами уже улажены.

Теперь актер через суд просит признать его добросовестным приобретателем, прекратить залог транспортного средства и снять запрет на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля.