Великобритания и Маврикий заключили соглашение о возвращении архипелаг Чагос под суверенитет островного государства. Это положило конец десятилетиям территориальных споров.

Как заявили на Даунинг-Стрит, "Великобритания и Маврикий достигли исторического соглашения, чтобы сохранить стратегически важную военную базу Великобритании и США на Диего-Гарсии, которая играет ключевую роль для региональной стабильности и международной безопасности", сообщает ТАСС.

Тем временем аргентинский министр иностранных дел Диана Мондино, вдохновившись этим событием, заявила, что Аргентина продолжит добиваться восстановления суверенитета над Мальвинскими (Фолклендскими) островами. Фактически они сейчас являются британской заморской территорией.

Япония между тем сохраняет притязания на Курильские острова. Новый глава японского кабмина Сигэру Исиба заявил, что Токио продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией, однако отказываться от нынешнего антироссийского курса не собирается.