Российские спецслужбы установили причастных к подготовке убийств офицеров ВКС

Российские спецслужбы установили причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС России. Выявлены деятели проукраинских полувоенных структур, базирующихся на территории стран ЕС, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Бортников провел 55-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Астане. Директор ФСБ отметил, что результата в упомянутом деле удалось добиться благодаря совместной работе с Комитетом государственной безопасности Белоруссии.

Сотрудничество с белорусскими коллегами также позволило перекрыть международные каналы контрабанды из России через Белоруссию продукции военного назначения. А при содействии госбезопасности Таджикистана на территории России выявили и задержали четверых граждан, объявленных в межгосударственный розыск за преступления экстремистского характера, передает РИА Новости.