Мэр Москвы: "Банк технологий" предлагает более 500 разработок для бизнеса

Более 50 разработок для бизнеса и промышленности добавлено в сервис "Банк технологий" с начала 02024 года. Об этом в пятницу, 4 октября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Сервис "Банк технологий" предлагает больше 500 разработок для бизнеса и промышленности. Он помогает столичным предприятиям внедрять в работу передовые российские технологии для цифровизации и автоматизации производства.

Только с начала года добавили свыше 50 разработок.

В числе решений — зарядные станции для электромобилей и модульные источники бесперебойного питания, дроны для автоматизированной инвентаризации товаров; кабели для центров обработки данных; планетарные сканеры для оцифровки документов и программные платформы для организации электронных архивов; 3D-сканер со встроенным искусственным интеллектом для создания виртуального гардероба – пользователь может примерять одежду на собственной 3D-модели.

Для размещения разработки в "Банке технологий" нужно оставить заявку. Все решения проходят отбор и получают оценку экспертов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за семь лет обучающую программу для начинающих предпринимателей прошли больше 16 тысяч москвичей. Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса, узнать о мерах поддержки можно на портале "Малый бизнес Москвы".

Кроме того, столичные власти отводят особое внимание развитию цифровых технологий и онлайн-сервисов. Следуя идее национального проекта "Цифровая экономика", в Москве успешно внедряют новейшие разработки в самых разных сферах жизни. Сергей Собянин отмечал, что ежегодно столица реализует более 300 цифровых проектов.