В России начали продавать домики для квардроберов

Рынок оперативно отреагировал на растущую популярность квадробинга — вида физической активности, имитирующей прыжки и бег животных. Последователи этого движения используют аксессуары для придания себе сходства с имитируемым животным. Отвечая на возникший спрос, маркетплейсы предлагают домики для квадроберов.

Как отмечает "Москвич Mag", этот товар напоминает собачью будку — в обычном варианте или стилизованную треугольную. Купить домик для квадробера можно за 15 тысяч рублей, причем производитель уверяет в экологической чистоте и безопасности своего товара.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов попросил уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову подумать над наказанием родителей, поощряющих увлечение своих детей квадробингом. Парламентарий заявил, что для России с ее высокими семейными ценностями квадробинг неприемлем.

Шумиха вокруг квадробинга многим напомнила историю со спиннерами. Несколько лет назад их встретили в России с недоверием и опаской, многие требовали запретить эти игрушки, считая их вредными для психики. Однако Роспотребнадзор заверил, что угрозы для психического здоровья детей нет, хотя спиннеры могут быть опасны из-за мелких деталей.