В Кремле рассказали, как Путин узнал об освобождении Угледара

Российский лидер Владимир Путин регулярно встречается с руководителями Минобороны и Генштаба, получая от них информацию о ходе специальной военной операции. Об этом в пятницу, 4 октября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подтвердил представитель Кремля, Путин получил доклад высшего военного руководства России и министра обороны об освобождении Угледара в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС.

Ранее один из российский бойцов рассказал, что подавить сопротивление врага удалось в том числе при огневой поддержке снайперских групп. Когда кольцо вокруг Угледара стало сжиматься, украинские военнослужащие начали в панике убегать с позиций.

Между тем главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский после потери украинской армией Угледара приказал усилить оборону на востоке подконтрольной Киеву части региона.