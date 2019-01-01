Песков раскрыл планы Путина на день рождения

Российский лидер Владимир Путин в свой день рождения 7 октября встретится с лидерами стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом в пятницу, 4 октября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в день рождения президент намеревается продолжать работать — в том числе у него запланированы очередные рабочие встречи.

Песков подчеркнул, что "особо праздничного ничего не будет", сообщает РИА Новости.

Годом ранее поздравительные послания и телеграммы Владимиру Путину, отмечавшему 71 год, прислали многие политики и общественники. Лично российского лидера поздравили президенты Узбекистана и Казахстана, которые в октябре 2023 года побывали в Москве.

В 2019 году президент отметил свой день рождения в сибирском лесу. Вместе с Сергеем Шойгу, занимавшим тогда пост главы Минобороны, Владимир Путин гулял и собирал грибы, а также ездил на внедорожнике по тайге.