Потери украинских войск в зоне СВО за неделю превысили 16 тысяч человек

ВС России нанесли 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой ракетой "Кинжал" и ударными беспилотниками, за период с 28 сентября по 4 октября. Поражены арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения подразделений ВСУ, нацформирований и иностранных наемников, сообщили в Минобороны. Также разрушены объекты энергетики и инфраструктура военных аэродромов.

В военном ведомстве заявили, что совокупные потери ВСУ за неделю составили 16,6 тысячи человек. В частности, в зоне ответственности группировки "Север" противник потерял свыше 3050 военнослужащих. Группировка "Запад" отразила 11 контратак ВСУ и уничтожила свыше 2880 боевиков. Подразделения "Южной" группировки отразили 20 контратак, потери ВСУ - до 5110 военнослужащих.

Российская ПВО за неделю сбила семь американских оперативно-тактических ракет ATACMS и 22 реактивных снаряда HIMARS производства США. Также уничтожено шесть французских управляемых авиационных бомб "Hammer" и 540 украинских беспилотных летательных аппаратов.