Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите "Группы двадцати" (G20) в Бразилии пока не принято. Об этом в пятницу, 4 октября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, "что касается поездки на этот саммит, то решение пока не принято", сообщает ТАСС.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, будто Владимир Путин боится выезжать за пределы России. Украинский политик не привел никаких подтверждений своего тезиса, а также обошел молчанием активную международную рабочую повестку российского лидера.

Руководитель управления по социальным коммуникациям Министерства иностранных Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу подтверждал, что официальное приглашение будет направлено и российскому лидеру Владимиру Путину — Россия остается членом G20, несмотря на попытки западных государств изолировать страну.