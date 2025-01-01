Варшава не допустит вступления Киева в Евросоюз, пока на Украине не разрешат эксгумацию тел жертв Волынской резни. Такое предупреждение сделал в пятницу, 4 октября, польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

По словам политика, которого цитирует Wirtualna Polska, в Польше будут нарастать антиукраинские настроения, если игнорировать эту тему, а потому власти государства не могут молчать.

Косиняк-Камыш пообещал, что Польша поднимет вопрос о жертвах Волынской резни в рамках своего председательства в Евросоюзе в первой половине 2025 года.

Отношения Варшавы и Киева в последнее время далеки от добрососедских. Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что власти Украины демонстрируют неблагодарность в ответ на получение военной помощи из Польши, которая первой выслала киевскому режиму помощь с началом российской СВО.

При этом польский президент Анджей Дуда признавал, что многие на Западе ожидают завершения конфликта на Украине, чтобы возобновить бизнес с Россией.