Собянин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

Сегодня в преддверии дня учителя мэр Москвы Сергей Собянин посетил обновлённое здание школы №37 в Раменках. Это образовательное учреждение - одно из первых модернизировали по новому московскому стандарту. Помимо универсальных и специализированных кабинетов, там расположены 2 спортивных зала, современная медиатека и многофункциональное пространство для проведения различных мероприятий.

Гордость новой школы - лабораторно-исследовательский комплекс, где ученики занимаются проектной деятельностью и знакомятся с современными информационными технологиями.

Сергей Собянин поздравил педагогов с профессиональным праздником.

"Поздравляю от имени москвичей и от себя лично с Днем учителя. Благодарю вас за работу. Удивительные люди, которые любят свою профессию. Мы, как к волшебникам, отправляем к вам наших детей, чтобы вы их воспитали, дали хорошее образование, и ждем этого чуда. Спасибо вам большое", – сказал Собянин.

Подробности — в репортаже "ТВ Центра"

