По всей Москве сегодня проходят мероприятия ко Дню учителя. В основном, это концерты. Но есть и другие необычные форматы поздравлений.

Например, в Курчатовской школе устроили церемонию чествования педагогов. Прямо на улице для них развернули красную дорожку. Это напоминало встречу поклонников и звёзд на открытии кинофестиваля. Эмоции зашкаливали. Буквально на ходу их поздравляли, дарили цветы и делали селфи.

Ещё к празднику в Москве установили яркие инсталляции в виде огромных букетов цветов. Одна из них находится напротив Большого театра. И это не просто букет. Рядом — специальная рамка с надписью "С Днём учителя. Московское образование". Получилась почти праздничная открытка. Педагоги, да и просто прохожие, с радостью делают фото на память.