Силуэты, цвета, орнаменты: модный саммит BRICS+ открылся в Москве

Москва как центр моды! Дизайнеры из более чем ста стран приехали на международный BRICS+ Fashion Summit. Впервые в нём участвуют модельеры из Монголии, Лаоса и Конго. Языком современной моды кутюрье передают древний код своих культур. И вполне могут стать законодателями новых трендов.

Столько людей, одетых по последнему слову моды, концертный зал "Зарядье", пожалуй, еще не видел. И речь, конечно, не просто о тех, кто разбирается в фешн-индустрии, но и о тех, кто сегодня определяет, какой будет одежда через несколько лет. Это ведущие российские и зарубежные дизайнеры, маркетологи и бизнесмены. В эти дни в столице они обсуждают влияние экономики на новейшие направления и технологию модной отрасли.

"Основной целью этого мероприятия является помощь, как молодым дизайнерам, так уже и опытным, создать свое имя, сделать его известным во всем мире", - говорит Сьюзан Сербет, представитель Египетской недели моды.

Одна из главных задач саммита - налаживание и укрепление международного сотрудничества, а также обмен знаниями в модной отрасли особенно с теми, кто уже давно и хорошо известен на российском рынке.

"Ведется постоянный обмен между дизайнерами турецкими и российскими. Я думаю, что эти отношения будут продолжаться и станут еще более интенсивными", - говорит Джем Алтан, президент Международной федерации одежды.

"Между нашими странами исторически очень прочные традиционные связи. И крепкая дружба между нашими народами. если о мире моды говорить, то у нас тоже в этом плане очень сильная взаимодополняемость", - говорит Ян Дзянь, исполнительный председатель китайской ассоциации дизайнеров одежды.

Участниками саммита стали делегации из нескольких десятков стран Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки. Особое внимание уделено, конечно, и российским экспертам. Сегодня немалую роль в отечественной модной индустрии играют локальные бренды, то есть те, которые еще не успели стать востребованными. И, по мнению специалистов, им стоит продолжать развиваться, чтобы в дальнейшем уже проще было выходить на зарубежные рынки.

"Самая большая не то, что бы проблема, самый большой вызов - это брендам масштабироваться, то есть если раньше локальные бренды имели свою пусть небольшую, но очень преданную аудиторию, то сейчас им нужно очень быстро вырасти", - говорит Алексей Аксенов, основатель онлайн-платформ для локальных брендов.

Еще одна задача саммита показать, как отражается национальная идентичность в современном дизайне. Для этого модельеры из разных стран представили коллекции с использованием традиционных народных элементов. Здесь можно встретить модели с африканскими или восточными мотивами, или знакомые нам балканские узоры, или венгерскую вышивку. Впрочем, уже сегодня в "Манеже" на Московской неделе моды можно будет увидеть и другие коллекции. Там пройдут показы современных брендов из нескольких регионов нашей страны, а также из Китая, Бразилии, Индии и Индонезии.