Блогеров Чекалиных отправили под домашний арест по новому уголовному делу

Штраф до одного миллиона и реальный срок в 5 лет. В Троицком районном суде огласили меру пресечения блогерше-миллионнику Валерии Чекалиной и её бывшему мужу Артёму - они отправлены под домашний арест до 26 ноября.

Во время задержания оба выглядели не лучшим образом. Лерчек, по слухам, и вовсе устроила истерику. Однако помочь делу слезами не смогла. По версии обвинения, парочка в составе мошеннической группы продолжительное время занимались незаконным выводом денежных средств за границу.

"По версии следствия, злоумышленники, среди которых известные блогеры и их партнёр по бизнесу, производили информационный продует - фитнес-марафон, который продавали россиянам через интернет. При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка", - сообщили Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Валерия и Артем Чекалины и есть те самые "известные блогеры". Третий фигурант - Роман Вишняк - соучредитель косметической компании бывших супругов. Он якобы и помогал главе семейства обналичивать в Эмиратах средства. Контролировал финансовую схему сам Артём Чекалин, для этого он частенько прилетал в Дубай. Махинации предприимчивая чета блогеров проворачивала ещё во времена, когда были женаты. В учреждения по валютному контролю при этом предоставляли документы с недостоверными сведениями о целях и назначении денежных переводов. За пределы России парочка вывела свыше 250 миллионов рублей.

Примечательно, что новое уголовное дело против экс-супругов следствие возбудило всего спустя полгода после того, как были закрыты два предыдущих. В мае Чекалины полностью погасили свою задолженность перед государством, выплатив налоговой 500 миллионов рублей. В августе "марафонцы" развелись. В поле зрения правоохранительных органов вновь оказались из-за показаний, которые дал один из их наемных сотрудников. Жадная парочка ему якобы не заплатила. Мужчина обиделся и в деталях рассказал полиции обо всех финансовых махинациях экс-супругов.