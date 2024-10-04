Похититель кенгурят хотел обменять их на обезьянку

Заволжский райсуд Ярославля арестовал похитителя кенгурят из зоопарков Ярославской и Калужской областей 31-летнего Ивана Некрасова.

Он пробудет в СИЗО 1 месяц 26 дней, передает РИА Новости. Похитителю животных грозит до 5 лет лишения свободы. Арестованный расплакался в зале суда и заявил, что сожалеет о содеянном. Некрасов также поведал о своем задержании.

"Я пил кофе со "сникерсом", сидел на вокзале и пил. Я был с кенгуренком. И там неожиданно вбежали три или четыре человека, не сказали, кто они, резко уронили меня в пол на живот", - рассказал Иван в зале суда.

Некрасов объяснил, что украл одного из кенгуру для того, чтобы выменять его на экзотическую обезьянку, о которой давно мечтал.

"Я увидел кенгуру и на обезьянку-макаку хотел обменять, она на человечка похожа. Хотел, чтобы нянчить. И я увидел этого кенгуренка, не удержался, нашел сачок и начал ловить", - рассказал он.

Пока следствие вменяет ему только кражу животных. Статью о жестоком обращении не применяли, заявила его адвокат. Некрасов также попросил прощения за смерть одного из кенгуру. По его словам, он этого не хотел.

"Я извиняюсь и сожалею, я не убивал кенгуру. Я не понимаю, почему она умерла", - сказал он.

Корреспондент РИА Новости отмечает, что поведение Некрасова нельзя назвать соответствующим возрасту: он постоянно сбивался с темы, суду он представлялся как Ваня и матерился на журналистов. По словам адвоката, задержанный имеет психическое заболевание и очень любит животных.

О краже кенгурят из зоопарков стало известно на этой неделе. Из ярославского зоопарка пропал детеныш по кличке Крош, через три дня из парка птиц "Воробьи" в Калуге – еще два сумчатых.

3 октября на вокзале в городе Александров Владимирской области задержали похитителя – им оказался 31-летний Иван Некрасов, вор-рецидивист.

Два детеныша кенгуру находились в сумке. Один, к сожалению, погиб. Второго показали ветеринарам и передали в ярославский зоопарк на передержку. Кенгуренка Кроша полиция обнаружила чуть позже на территории города Королева в Подмосковье, его передали ветеринарам.