Румыния потребовала защитить ее от украинских яиц

Румыния потребовала защитить ее от отрицательного влияния украинского импорта яиц на местный рынок. Это уже вторая европейская страна, которая обращается с подобной просьбой к Брюсселю. Ранее с аналогичными заявлениями выступили власти и сельхозпроизводители Болгарии.

В Болгарии квоты были превышены на 400%. Опасаясь повторения подобного сценария в связи со значительным увеличением импорта в страну продукции украинского птицеводства, глава Минсельхоза Румынии Флорин Барбу призвал Еврокомиссию вмешаться, передает ТАСС.

По словам министра, предъявляемые румынским фермерам условия по разведению птиц требуют более высоких затрат по сравнению со странами за пределами Евросоюза. А местные птицеводы обратились к властям с требованием запретить импорт продукции с Украины. Они считают, что это угрожает существованию птицеферм.