В Москве рассчитывают на то, что в ближайшее время будет объявлено об исключении движения талибов* из списков террористических организаций. Такое заявление сделал в пятницу, 4 октября, специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Как подчеркнул дипломат, "принципиальное решение по этому вопросу принято", однако "этот процесс необходимо делать в рамках российского правого поля".

Кабулов выразил надежду на то, что в ближайшее время будет объявлено о принятом окончательно решении исключить "Талибан"* из перечня организаций, признанных в России террористическими, сообщает РИА Новости.

В сентябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва с пониманием относится к решению Бишкека исключить движение "Талибан"*, признанное террористическим и запрещенное в России, из списка террористов, поскольку Киргизия и Афганистан — соседи.

Спикер МИД России Мария Захарова указывала, что "для нас эта тема не новая c движением талибов*", эти контакты были обусловлены необходимостью решения проблем, которые возникли после ухода из Афганистана американцев и НАТО.

* организация, признанная террористической и запрещенная в России