Главная задача белорусских властей — не допустить втягивания своей страны в войну. Такое заявление сделал в пятницу, 4 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как отметил политик, которого цитирует БелТА, "мы находимся на фронте: совсем рядом, за забором, идет война", поэтому "моя главная задача — не допустить втягивания в эту драку, в эту войну Беларуси".

Лукашенко также подчеркнул, что Минск сам никогда не инициировала противостояние и впредь будет делать все, чтобы сосуществовать с Украиной мирно.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин подчеркивал, что вероятность вооруженных провокаций со стороны Киева на белорусско-украинской границе остается крайне высокой, а ситуация там напряженная.

При этом Александр Лукашенко предупредил, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму) может поручить ликвидировать главу киевского режима Владимира Зеленского как предателя.