За прошедшие сутки украинские войска потеряли на курском направлении более 350 военнослужащих.

Общие потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область превысили 20 тысяч человек, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. ВС России уничтожили более двух тысяч единиц техники, том числе 135 танков.

За минувшие сутки российские войска нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в районе Дарьино, Любимовки, Нового Пути, Покровского и Плехово. А также отразили две контратаки в направлении Любимовки, Ольговки и Плехово.

Кроме того, отражены пять попыток противника прорваться через российскую границу в направлении населенного пункта Новый Путь.