"Он ушел, но песни остались": Вячеслава Добрынина проводили в последний путь

В Москве простились с Вячеславом Добрыниным. Траурная церемония прошла на Троекуровском кладбище столицы.

Народного артиста России не стало в этот вторник, ему было 78 лет. Проводить в последний путь мастера пришли друзья, родственники, коллеги, почитатели его таланта. Блистательный певец и композитор, Добрынин за свою долгую творческую карьеру написал около тысячи песен, многие из которых стали всенародно любимыми шлягерами, настоящими символами эпохи. Знавшие маэстро лично, запомнили его не только как величайшего музыканта - профессионала, но и удивительно простого и отзывчивого человека

Сергей Степашин: "Он ушел, а песни его остались. Ну и самое главное, наверное, это то, что кроме того, что он нормальный человек, он никогда не был чванливым. Он был прост, доступен".

Симон Осиашвили: "Да, действительно, финиш его жизни произошел, но финал его творчества все равно не наступил, потому что песни его остаются с нами и будут жить долго-долго. Потому что это настоящие, хорошие, душевные песни".