Маск поддержал Орбана в вопросе миграции

Илон Маск поддержал позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в вопросе миграции. Американский предприниматель прокомментировал пост спикера венгерского правительства Золтана Ковача в социальной сети X.

Ковач напомнил слова Орбана: Евросоюз зайдет в тупик, если Брюссель не станет предпринимать действия против миграции. Брюсселю необходимо отбросить промигрантскую политику и перейти к защите границ, процитировал спикер венгерского премьер-министра.

Илон Маск отметился комментарием под этим постом. "Точно", - написал предприниматель. Он согласился с мнением Орбана, что конфликты, вызванные миграцией, разорвут Евросоюз на части.