СК показал видео подорванной машины сотрудника ЗАЭС

В Энергодаре взорвали машину сотрудник службы безопасности Запорожской АЭС, бывшего председателя совета депутатов города Энергодара Андрея Короткого.

Взрыв произошел, когда Короткий сел в свою машину, припаркованную около дома на бульваре Каштанова. Он полученных травм мужчина скончался.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук назвал произошедшее бесчеловечным террористическим актом, все виновные понесут заслуженное наказание.

"Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта - это безрассудный, запредельный шаг", - сообщил он.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

Главное управление разведки Минобороны Украины признало, что подорвало автомобиль сотрудника ЗАЭС.