Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов, которые отличились при освобождении Угледара в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу, 4 октября, рассказали в оборонном ведомстве.

Как уточняет Минобороны в Telegram-канале, поздравительные телеграммы были отправлены пяти соединениям, принимавшим участие в боях за Угледар.

Белоусов поблагодарил бойцов за верность воинскому долгу и присяге. Министр выразил уверенность в том, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

При этом подчеркивается, что ВС России продолжают взламывать оборону неприятеля, заставляя его отступать и нести потери.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин регулярно встречается с руководителями Минобороны и Генштаба, получая от них информацию о ходе специальной военной операции — в том числе ему доложили об освобождении Угледара.

Из-за огромных потерь ВСУ испытывают катастрофическую нехватку личного состава. В связи с этим депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет.