В Госдуме поддержали идею штрафов за курение электронных сигарет за рулем

Первый замглавы думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев поддержал предложение Министерства транспорта России штрафовать водителей за курение электронных сигарет во время управления транспортным средством.

Парламентарий, которого цитирует АГН "Москва", напомнил, что управление автомобилем требует полной концентрации, при этом обе руки должны находиться на руле. Малейшие отвлекающие факторы могут привести к печальным последствиям.

Любая сигарета, в том числе электронная, отвлекает водителя, что увеличивает риск аварий, а потому "запрещать надо любое курение за рулем", тем более что "электронки опасны сами по себе", подчеркнул Гусев.

Еще в январе председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить вопрос и внести предложения о возможности запрета вейпов, затем были подготовлены межфракционные поправки в законодательство.

Российское Министерство здравоохранения предупредило, что в обществе распространяется заболевание Evali – это острое легочное повреждение, вызванное использованием электронных сигарет и вейпов.