Заморозки придут на выходных в московский регион

Эпоха заморозков и дождей начнется в московском регионе в выходные, 5 и 6 октября. 20-градусное тепло не вернется до следующего лета, огорчил москвичей руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Дождь начался в столице уже во второй половине дня в пятницу. Он не прекратится до вечера субботы. В ночь на воскресенье ударят заморозки. Дневная темпеартура в выходные не превысит 11-13 градусов выше нуля.

Как сказал синоптик НСН, немного потеплеет в понедельник, 7 октября – до плюс 18 градусов. Однако потом температура вновь начнет снижаться, это будет сопровождаться дождем. В Подмосковье температура на почве опустится до минус 2 градусов Цельсия.