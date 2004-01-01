Через четыре для после выборов в Национальный совет Австрии специальная организация, которая уже 24 года воюет исключительно с правыми политиками, возобновила массовые уличные протесты под названием "Снова четверг". Задача митингующих - заблокировать в правительстве работу ультраправой "Партии свободы", победившей на выборах, и главное - не допустить, чтобы ее лидер Герберт Кикль стал канцлером. Организаторы протестов утверждают – даже если за "Партию свободы" проголосовало почти 30 процентов избирателей и теперь у нее большинство голосов, это вовсе не значит, что она должна стать главной в правительстве. Причем это мнение, казалось бы, совсем не демократичное, разделяет и действующий канцлер. Партия которого, кстати, проиграла.

Карл Нехаммер дал понять: демократия – это роскошь, доступная не для всех партий, а только для тех, которые подходят под определённые стандарты, действующие в Евросоюзе.

"Я никогда не отрицал, что "Партия свободы" - это партия. Как демократ я не думаю, что это правильно, но я всегда говорил, что вместе с Гербертом Киклем, который верит в теории заговора, невозможно управлять государством разумно и ответственно. И я по-прежнему придерживаюсь этого мнения", - добавил Нехаммер.

А ведь, по сути, австрийская "Партия свободы" не предлагает ничего сверхъестественного, и в радикалы ее записали только потому, что она выступает за традиционные ценности, хочет очистить страну от нелегалов, прекратить финансирование киевского режима и отказаться от антироссийских санкций.

"Антироссийские санкции представляют собой не что иное, как вступление в экономическую войну. Они создают трудности для России, но еще больше трудностей создают нам", - заявил Кикль.

Западная пресса и крупнейшие аналитики хотя и назвали победу австрийской "Партии свободы" очередным сигналом к смене курса всей европейской политики, но в то же время сошлись во мнении, что на данный момент эта победа носит лишь символический характер, потому что системные партии, те, которые проиграли и получили меньше голосов, в парламенте объединятся в коалицию и ни за что не допустят настоящего победителя к власти.

"Сложился парадокс, абсурдная ситуация: воюют с демократической системой для того, чтобы сохранить демократию. Но таким образом обрушивают ее тотально", - отметила Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СПбГУ.

Похожая ситуация - и в Нидерландах. Там на последних парламентских выборах с потрясающим результатом тоже победила "Партия свободы". И на австрийскую она похожа не только названием, но и политическими убеждениями. Но лидеру партии Герту Виллдерсу пришлось отказаться от поста премьер-министра, и это был первый случай с 1982 года, когда глава победившей партии на всеобщих выборах в Нидерландах не стал главой правительства. А пожертвовал высокой должностью Виллдерс добровольно-принудительно, это было главным условием, которое лидеры других менее популярных партий выдвинули в обмен на включение "Партии свободы" в коалицию. Виллдерса они не хотели видеть на должности премьера, потому что он уж слишком радикальный. Требует остановить миграцию, чтобы не потерять Европу, выступает за восстановление связей с Россией и отказывается от поддержки Украины. К тому же Виллдерс дружит с лидером французской крайне правой партии "Национальное объединение". А, как известно, Марин Ле Пен в ЕС не любят и обвиняют в дружбе с Москвой.

Причин для этого немало. Например, ее партия не одобряет политику Макрона. В том числе критикует его за поддержку Украины. В июне отношения и вовсе испортились - именно партия Ле Пен на выборах в Европарламент не только разгромила коалицию Макрона, набрав почти в два раза больше голосов, но и заставила президента Франции объявить о роспуске нижней палаты парламента и досрочных выборах. После такого поворота Ле Пен даже стали пророчить победу на следующих президентских.

И чтобы Ле Пен точно не взяла власть в свои руки, 30 сентября в Париже начался суд над ней и ее командой. 27 человек обвиняют в незаконном использовании средств Европарламента с 2004 по 2016 годы. Следователи утверждают, что Ле Пен и ее соратники нанятых ассистентов привлекали не только для работы в Европарламенте, но и в штаб-квартире партии. Приговор по делу о хищение средств вынесут в 2025 году, и если он будет обвинительным, то Ле Пен могут и посадить, и на 10 лет запретить занимать политические должности, то есть президентом Франции она уже точно никогда не станет.

И ведь, что интересно, такой сценарий развития событий вполне реален. Потому что Ле Пен несистемная. А вот была бы правильным политиком, ориентированным на принципы ЕС, тогда бы никто и не стал вникать в ее отношения с ассистентами. Вот, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен даже не обращает внимания, что уже несколько лет ее обвиняют в преступном сговоре с Pfizer, а ведь предполагается, что Урсула заключила тайную сделку на 70 миллиардов евро по выводу на европейский рынок вакцины, которая даже не прошла клинические испытания. Расследование идет уже три года, но безуспешно. Все документы, то есть улики, как утверждают в Еврокомиссии, куда-то пропали. Что еще интересно - европейская пресса тщательно пытается не замечать этот скандал. Он даже не помешал фон дер Ляйен в этом году переизбраться на пост главы Еврокомиссии.

Топят оппозиционеров и в Германии. Только вот несистемные партии оказались непотопляемыми. Причем чем чаще в ФРГ проводят так называемые антифашистские митинги, тем активнее избиратели голосуют не за партии власти, а против. То есть выбирают именно тех, кого власть обзывает фашистами. Причем голосов так много, что всего лишь после нескольких региональных выборов даже однопартийцы канцлера Шольца стали предлагать ему на выбор - залечь на дно или уйти в отставку. Ну а оппозиционеры и вовсе в выражениях не стесняются: "Канцлеру Олафу Шольцу следует осознать последствия и вместе со своими партнерами по коалиции собрать чемоданы и освободить место. Избиратели хотят другого правительства и другой политики".

Европейские проблемы заметили даже в Америке. Например, газета Washington Post после выборов в Германии сообщила, что в Европе сформировалась очевидная тенденция: "Это своего рода новый патриотизм - против старых элит там, наверху, которые сделали все неправильно".

А еще евробюрократам теперь, видимо, все же придётся признать - пугалка о том, что европейских правых радикалов ведет рука Кремля, не работает. Во-первых, очевидно, что Москва не могла повлиять на голоса миллионов избирателей в разных странах Евросоюза. А во-вторых, оказалось, что рядовых европейцев так и не удалось убедить бояться Россию, напротив, они считают, что необходимо восстановить все разрушенные контакты.

"Реальность совершенно не такая, как ее представляют мейнстримные политики. Ведь один из инструментов борьбы с этими оппозиционными крайними правыми партиями – это как раз обвинить их в том, что они сотрудничают с Кремлем. Но ведь люди не против взаимодействия с Россией", - добавила Еремина.

В общем, все последние европейские выборы наглядно доказывают - угрозой народ считает не Москву, а системных лидеров своих стран, которые почему-то забыли, что должны отстаивать национальные интересы, а не бездумно выполнять приказы, раздаваемые руководителями Евросоюза. Которые не предлагают ничего, кроме самоубийства из солидарности.