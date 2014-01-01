Большой стране - большой подарок. В честь праздника студенты аграрии из ЛНР скосили пшеницу в форме сердца. Надежды этих ребят уже оправдались. В 2014 году школа №51 в Луганске была разрушена авиаударом ВСУ. Спустя 10 лет Москва помогла восстановить здание, и теперь здесь опять звучат детские голоса. А благодаря организованным поездкам в регионы ученики почувствовали заботу всей страны.

"Дети ЛНР увидели уже, наверное, всю Россию, потому что благодаря России, стране возможностей, дети побывали в разных уголках, и они видят, насколько страна красива, обширна", - отметил Николай Ермоленко, региональный координатор проекта "Навигатор детства".

Автопробеги, шествия, концерты – День воссоединения в новых регионах отмечали буквально в каждом селе. Обязательно несли цветы к мемориалам - вспоминали тех, кто отдал свои жизни, приближая судьбоносное событие.

"Мы шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер, пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта", - заявил Владимир Путин.

Восемь лет Россия пыталась дипломатическими усилиями защитить русскоязычное население Донбасса и всей Украины. Но Киев и его западные кураторы не собирались выполнять Минские соглашения – лишь тянули время, призналась экс канцлер Германии Ангела Меркель. Братскую страну превратили в военный плацдарм, нацеленный на Восток.

"Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на юго-востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер", - указал Путин.

Два года назад в новых регионах прошел референдум о вхождении в состав России. Подавляющее большинство жителей проголосовали "за", выбрав безопасное и стабильное будущее.

Россия не только оберегает, но и сразу же решает социальные и экономические проблемы. Уже к 2030 году по поручению президента новые субъекты должны достичь общероссийского уровня жизни.

"За период с 2022 года восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3,5 тысячи километров дорог и только в сфере образования построено и отремонтировано свыше полутора тысяч объектов. В их числе 776 школ, 633 детских сада и 68 объектов дополнительного образования, 56 – среднего профессионального образования, 24 вуза. Из них 346 – в текущем году", - отметил Путин.

Все это - инфраструктура для жизни. От простых котельных и фельдшерских пунктов до детских садов, школ и больниц. В Донецке в рекордные сроки построен перинатальный центр. Теперь здесь могут принять до 7 тысяч родов в год.

Донбасс снова - промышленное сердце России. Вновь плавит сталь старейший металлургический завод в Енакиево. Харцызский трубный завод уже обеспечил строительство водовода "Дон-Донбасс", еще одного важного для региона объекта. А стальканатный завод "Силур", где производят тросы для лифтов, кранов и шахт, сейчас поставляет свою продукцию по всей стране.

Новые объекты вводят в строй даже в праздничный день. В понедельник в Мариуполе открыли восстановленную Центральную школу искусств. В Алчевске и Мелитополе - спортивные школу. В Геническе завершили ремонт в главном корпусе Херсонского технического университета.

"Хочу вновь особо отметить мужество и решимость наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой, а также самоотверженный труд десятков тысяч гражданских специалистов: врачей, учителей, строителей, инженеров, рабочих - всех, кто честно выполняет свой долг порой в очень сложных, опасных условиях, помогает шаг за шагом восстановить, наладить мирную жизнь, созидательную жизнь в Новороссии и Донбассе", - подчеркнул Путин.

Развитие Новороссии сейчас - один большой государственный инфраструктурный проект. Участвуют все регионы, так называемая шефская помощь. Свою причастность к историческим событиям ощущает каждый житель страны. Поэтому и День воссоединения праздновали от Владивостока до Калининграда. Автопробег в Приморском крае и в Иркутской области. В Екатеринбурге люди выстроились в форме карты России площадью 400 квадратных метров. В Волгограде открыли сквер "Мы вместе". А в Крыму в международном центре "Артек" развернули триколор и флаги новых регионов на скале Шаляпина.

Для многих это еще и день воссоединения семей, разделенных не по своей воле. Об этом вспоминали на концерте в Москве. Сергей Малоканов в 2014 году ушел в ополчение ЛНР, а его мама оказалась по другую линию фронта в Светлодарске. Эти кадры появились спустя 8 лет - боец освободил свой родной город и вновь обнял мать.

Семейный праздник - и для Ивана Жарского. Скромный герой, который уничтожил целую колонну вражеской бронетехники, но всем сказал, что бумажки перекладывал, а медаль получил "за любовь к Родине", женился на девушке из Донбасса.

"Она мне постоянно говорила, что семья - главное. Я с ней полностью согласен. Но, говорю, ты понимаешь, сейчас не время, боевые действия идут. А она такая: "Да у меня уже 9 лет боевые действия идут. И что теперь? Жить же нужно". Мы же россияне, с нами Бог, и значит, не надо ничего бояться, надо идти только вперед, заводить семьи, рожать детей", - говорит Иван.

Прямо сейчас в Новороссии открываются безграничные возможности для молодого поколения. Чего только стоит открытие Нахимовского училища в Мариуполе. Несмотря на близость фронта, в первом же наборе оказались дети со всей страны. Новые регионы уже становятся надежной опорой юга России. И это лишь начало большого пути.