Пугачева отметилась на прощании с Добрыниным

В Москве сегодня, 4 октября, поклонники, друзья и близкие простились с Вячеславом Добрыниным. Прославленный певец, автор-песенник, композитор умер на 79-ом году жизни. Последнее пристанище артист обрел на Троекуровском кладбище.

Чтобы почтить память Доктора Шлягера, люди стали собираться с самого утра. Многие несли цветы, венки. Кстати, отметилась на похоронах Добрынина Алла Пугачева. Примадонна не приехала в Москву по такому случаю, но прислала венок, состоящий из белых роз, лилий, хризантем в обрамлении хвои, передает телеграм-канал SHOT.

"Навсегда в моей душе", - значилось на черной ленте, украсившей венок.

Кроме того, прислали аналогичные траурные украшения президент России Владимир Путин, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев, шоумен и ведущий Андрей Малахов и другие.

Лично проститься с Вячеславом Добрыниным пришли Лев Лещенко, Юрий Антонов, Михаил Грушевский, Александр Маршал. Должен был присутствовать и Михаил Шуфутинский, но певец заболел. Ближе всех к гробу маэстро в траурном зале расположились его вдова Ирина и дочь от первого брака Екатерина, прибывшая из Америки.

Примечательно, что проститься с Вячеславом Добрыниным явился и его якобы внебрачный сын Альберт Штефан. Мужчина прошел в зал, стараясь не привлекать к себе внимания.