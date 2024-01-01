Сидни Суини названа женщиной года по версии Glamour

Она талантлива, притягательна и красива – так отзываются партнеры по съемочной площадке о Сидни Суини. Редакторы журнала Glamour назвали американскую актрису женщиной 2024 года.

Коллега Суини по фильму "Кто угодно, но не ты", актер Глен Пауэлл заявил в разговоре с журналистами глянца, что Сидни - настоящая женщина эпохи Возрождения. По его словам, такого человека, как она, он еще не встречал.

Что действительно делает Суини кинозвездой или женщиной года, — это то, что она способна быть убедительной в разных вещах, но при этом сохранять свою человечность, сказал Пауэлл. По мнению коллеги актрисы, зрители чувствуют это на экране.