Путин обсудил с Совбезом формирование системы международных расчетов

Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 октября, на совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить меры по формированию системы международных расчетов.

Как подчеркнул российский лидер, в современных условиях этот вопрос является серьезной задачей и вызовом для России, а потому он предложил "поговорить о мерах по формированию системы международных расчетов", сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия не проводит намеренную политику дедолларизации — это не наша страна отказалась от расчетов в долларах, а ей отказали в возможности таких операций, применяя санкции.

В июле Банк России презентовал новую систему расчета курса доллара и евро. Она предполагает, что курсы валют устанавливаются на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.