Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Овны
В вашем доме могут зазвучать разговоры на повышенных тонах – сегодня день, когда буйный Марс не готов молчать. Настройтесь проявлять выдержку и мудрость.
Тельцы
Звезды советуют Тельцам быть внимательными за рулем и в общении. Может показаться, что сегодня все на взводе и готовы ссориться – в этом есть доля правды.
Близнецы
Денежные дела Близнецов рискуют пойти не так, как вам хотелось. Не спешите договариваться о работе, давать кому-либо скидки, назначать сроки и дедлайны.
Раки
Марс в вашем знаке не хочет мириться с претензиями и проблемами, которые возникают у вас дома. Не ждите, когда чаша терпения переполнится, и вы пойдете вразнос.
Львы
Вас трудно удивить завистью и разговорами за спиной, но это не повод махнуть рукой на хейтеров. Не позволяйте никому плести против вас интриги или сочинять фейки.
Девы
Набирайтесь терпения и твердости – сегодня вам придется отстаивать свои финансовые интересы. Причем события этого дня будут долго играть какую-то роль в жизни.
Весы
Меркурий в вашем знаке и Марс в Раке сегодня сошлись на узкой дорожке. Вам предстоит противостояние с кем-то вспыльчивым на работе, имейте в виду.
Скорпионы
В учебе, бизнесе, юридических делах Скорпионов ждут конфликты и разговоры, в которых стороны не хотят слышать друг друга. Будьте готовы к неожиданным результатам.
Стрельцы
Луна в вашем знаке неплохо устроилась и выстроила вам индивидуальную защиту. Не вкладывайтесь в соц.сети и совместный бизнес – этого достаточно для успешного дня.
Козероги
В личной жизни Козерогов может начаться турбулентность, как и в отношениях с деловыми партнерами. Будьте аккуратны в словах – они будут долго помниться.
Водолеи
На работе и дома возможны мелкие аварии, конфликты, поломки техники. А еще Водолеям нужно быть готовыми получить неожиданный звонок или сообщение.
Рыбы
Нервный день, когда хаос возникает сам по себе и от него трудно избавиться. Откажитесь от занятий спортом, секса и развлечений в пользу более спокойных дел.