Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Овны

В вашем доме могут зазвучать разговоры на повышенных тонах – сегодня день, когда буйный Марс не готов молчать. Настройтесь проявлять выдержку и мудрость.

Тельцы

Звезды советуют Тельцам быть внимательными за рулем и в общении. Может показаться, что сегодня все на взводе и готовы ссориться – в этом есть доля правды.

Близнецы

Денежные дела Близнецов рискуют пойти не так, как вам хотелось. Не спешите договариваться о работе, давать кому-либо скидки, назначать сроки и дедлайны.

Раки

Марс в вашем знаке не хочет мириться с претензиями и проблемами, которые возникают у вас дома. Не ждите, когда чаша терпения переполнится, и вы пойдете вразнос.

Львы

Вас трудно удивить завистью и разговорами за спиной, но это не повод махнуть рукой на хейтеров. Не позволяйте никому плести против вас интриги или сочинять фейки.

Девы

Набирайтесь терпения и твердости – сегодня вам придется отстаивать свои финансовые интересы. Причем события этого дня будут долго играть какую-то роль в жизни.

Весы

Меркурий в вашем знаке и Марс в Раке сегодня сошлись на узкой дорожке. Вам предстоит противостояние с кем-то вспыльчивым на работе, имейте в виду.

Скорпионы

В учебе, бизнесе, юридических делах Скорпионов ждут конфликты и разговоры, в которых стороны не хотят слышать друг друга. Будьте готовы к неожиданным результатам.

Стрельцы

Луна в вашем знаке неплохо устроилась и выстроила вам индивидуальную защиту. Не вкладывайтесь в соц.сети и совместный бизнес – этого достаточно для успешного дня.

Козероги

В личной жизни Козерогов может начаться турбулентность, как и в отношениях с деловыми партнерами. Будьте аккуратны в словах – они будут долго помниться.

Водолеи

На работе и дома возможны мелкие аварии, конфликты, поломки техники. А еще Водолеям нужно быть готовыми получить неожиданный звонок или сообщение.

Рыбы

Нервный день, когда хаос возникает сам по себе и от него трудно избавиться. Откажитесь от занятий спортом, секса и развлечений в пользу более спокойных дел.