Хинштейн опроверг планы запрета песен артистов-иноагентов

Российские музыкальные сервисы "Яндекс Музыка", "VK Музыка", "Звук" и "МТС Музыка" с пятницы, 4 октября, будут маркировать исполнителей-иноагентов. Об этом рассказал глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Как написал парламентарий в своем Telegram-канале, маркировка музыкантов и певцов, признанных иностранными агентами, поможет пользователю указанных сервисов решить, "настолько ли сильно ему нравится творчество того или иного музыкального иноагента, чтоб спонсировать его жизнедеятельность, основанную на ненависти к нашей Родине".

При этом Хинштейн заверил, что если в самих произведениях иноагентов требования закона не нарушены, то запрещать их никто не будет. Тем не менее, обсуждается возможность отключения монетизации иноагентам-музыкантам на российских стриминговых сервисах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил слухи о том, что в стране появятся черные списки артистов, которым якобы запретят выступать на российской территории.

При этом Песков раскритиковал идею о возвращении в Россию и поездке с концертами на фронт, высказанную иноагентом Моргенштерном. Спикер Кремля также отметил, что российским гражданам будет сложно принять назад человека, который на протяжении долгого времени заочно критиковал действия властей.