Росгвардия пресекла попытку теракта на Запорожской АЭС

Попытку украинских войск устроить теракт возле Запорожской атомной электростанции пресекли сотрудники Росгвардии. Беспилотник ВСУ сбит рядом с ЗАЭС.

Как отмечается в сообщении на сайте Росгвардии, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был обезврежен на подлете к территории Запорожской АЭС. Дрон сбит благодаря оперативным действиям сотрудников Росгвардии, которые применили систему РЭБ и стрелковое оружие.

Беспилотник при ударе о землю раскололся на несколько частей. Детонации боевой части не произошло. Взрывной заряд обследовали и обезвредили бойцы инженерно-саперного подразделения Росгвардии.