Анна Седокова не может выйти из дома

Анна Седокова переживает непростые времена. Недавно певица появилась на публике с сильно измененной внешностью. В Сети говорят, будто артистка в очередной раз легла под нож пластического хирурга. Кроме того, певица состригла локоны и перекрасила волосы в рыжий цвет. А еще Анна призналась, что находится на грани развода с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой.

После этого артистка пропала из вида. Однако сейчас она объявилась со свежей публикацией в своем официальном телеграм-канале. Седокова выложила несколько обложек разных фильмов и сообщила, что безвылазно сидит дома и смотрит кино.

"Привет, я тоже скучала. Сейчас у меня период накопления энергии после жестокой растраты, а это значит просто дома, просто никуда не выхожу и смотрю фильмы и сериалы... Пишите, что мне еще посмотреть. Я пока никак не могу выйти из дома", - призналась певица.

В комментариях многочисленные поклонники не только посоветовали Анне Седоковой понравившиеся им фильмы, но и постарались поддержать артистку и даже выразили надежду, что она сможет сохранить брак.