"Кричала, плакала, падала на пол": Лерчек устроила истерику после допроса в полиции

Против блогеров Валерии и Артема Чекалиных возбуждено уголовное дело. По версии следствия, вместе со своим партнером по бизнесу они продавали фитнес-марафон россиянам через соцсети. Договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. С помощью подложных документов за полгода им удалось вывести из страны более 250 миллионов рублей.

Сейчас же появилась информация, что Чекалиных могли задержать именно после допроса Валерии. Как передает телеграм-канал "Звездец какой-то" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, девушка наговорила чего-то лишнего во время допроса, после чего было принято решение о задержании, хотя до этого бывших супругов собирались отпустить.

"Артем находился в отделе с утра, сотрудничал со следствием. Валерия приехала около 23:00 со своей командой адвокатов. Артем Чекалин уже собирался ехать домой, все были уверены, что обоих отпустят. Но когда с допроса вышла Валерия, бывшим супругам объявили о задержании на 48 часов. После этого с ней случилась истерика: кричала, плакала, падала на пол", - передает человек из близкого окружения экс-супругов.