На Украине планируют увольнение Сырского, Буданова* и Умерова

Офис Владимира Зеленского обсуждает увольнение руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова*, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.

В Киеве недовольны медийностью Буданова а также некоторыми проведенными операциями, пишет украинская версия Forbes со ссылкой на источники. Кроме того, между Будановым* и Сырским нарастает конфликт из-за того, что ГУР не делится с главкомом некоторыми разведданными.

Работой Сырского также недовольны в Офисе Зеленского, хотя напряжение спало после вторжения ВСУ в Курскую область.

Умерова планируют заменить из-за неспособности наладить работу в своем министерстве, а также организовать закупку вооружений, пишет издание.

1 октября министр обороны Украины Рустем Умеров уволил сразу трех своих заместителей и госсекретаря ведомства. До этого он уволил двух заместителей руководителя ГУР Минобороны, без согласования с Будановым.

*внесен в России в список террористов и экстремистов